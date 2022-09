Fund in Indonesien : Steinzeitmensch überlebte Amputation eines Beines – vor 31’000 Jahren

Wer in der Steinzeit ein Körperteil verlor, war meist verloren – Blutverlust oder eine Infektion führten unweigerlich zum Tod. Umso erstaunter waren Forscher, als sie das Skelett eines vor 31’000 Jahren operierten Jägers ausgruben, der eine Fuss-Amputation überlebte.

Archäologen haben auf der südostasiatischen Insel Borneo den bisher ältesten Nachweis über eine an einem Menschen durchgeführte Amputation gefunden. Das 31’000 Jahre alte, auf dem indonesischen Teil der Insel gefundene Skelett deute darauf hin, dass steinzeitliche Jäger und Sammler über «detaillierte Kenntnisse der Anatomie der Gliedmassen sowie der Muskel- und Gefässsysteme» verfügten, schrieb das Forscherteam am Mittwoch in der Zeitschrift «Nature».