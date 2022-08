Strommangel : «Steinzeittechnologie» – Kachelmann kritisiert Aufruf zu Brennholz-Kauf

Meteorologe Jörg Kachelmann über scharfe Kritik an dieser Aussage. «Solch ein Appell ist ein Offenbarungseid und ein Beleg, wie katastrophal ein Land verlernt hat, nachzudenken, vorzusorgen, sich von Abhängigkeiten zu lösen», sagt er im Interview mit dem «Tages-Anzeiger».



Die Schweiz hätte viele Möglichkeiten gehabt – Solarenergie, Wärmepumpen, Geothermie. «Aber wir sind am Ende als Land so unendlich unfähig, dass wir auf die dreckigstmögliche Steinzeittechnologie setzen müssen, weil die Regierung so sehr nichts gemacht hat. Wir kennen keine Krisen, das habe ich seit der Pandemie gelernt, Bevölkerungsschutz ist irgendwann mit dem Zivilschutzbüechli abgeschrieben worden, und Medien schreiben die dreiste Lobbylüge ab, dass Waldverbrennen bei uns etwas Schönes, nur am Amazonas etwas Böses sei», echauffiert sich der 64-Jährige.