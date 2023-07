Zwischenfall: Tiefkühler streikt auf Flug – Crew bestellt bei KFC 

Bei der Zwischenlandung in Nassau bekam jeder Passagier ein Hühnchen, nicht alle waren begeistert davon.

Ein Flug der British Airways führt zwei Mal pro Woche vom Flughafen Providenciales auf den Turks- und Caicosinseln über Nassau auf den Bahamas nach London. So auch am vergangenen Sonntag. Doch der 12-Stunden-Flug verlief nicht nach Plan. Die Crew war gezwungen, das gesamte Catering in den Müll zu werfen, denn es wurde während des Transportes nicht richtig gekühlt.