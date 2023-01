Podiumsdiskussion: Stelle deine Frage an Christoph Blocher beim EU-Battle

Der Trailer zum grossen EU-Battle am 31. Januar ab 19 Uhr.

Soll die Schweiz in die EU? Oder sollen wir Brüssel den Rücken kehren?

Die Schweiz liegt geografisch mitten in Europa und doch sind wir nicht Mitglied in der EU. Nun droht der bilaterale Weg zu enden, warnt zum Beispiel der Grünliberale Politiker Nicola Forster. Die Schweiz müsse ihr Verhältnis zu Europa neu regeln. Doch die SVP rund um den Altbundesrat hält dagegen. Die Schweiz würde bei einer Annäherung an die EU ihre Souveränität verlieren. Im Wahljahr 2023 und nach dem Scheitern des Rahmenabkommens erhalten diese Fragen neue Brisanz.