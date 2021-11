Live-Talk am Donnerstag – Stelle jetzt deine Frage zum Thema Krankenkasse

Die Krankenkassenprämien sinken im kommenden Jahr das erste Mal seit 2008. Grund dafür ist in erster Linie, dass die Krankenkassen ihre Geldreserven abbauen. Insgesamt sinkt so die Prämienlast im Schnitt um 1,3 Prozent. Die mittlere Prämie für junge Erwachsene von 19 bis 25 Jahren beträgt 263.80 Franken. Das ist ein Prozent weniger als im Vorjahr.

Auch künftig sind tiefere Prämien möglich. Der Bundesrat hat die Krankenkassen angewiesen, auch in den kommenden Jahren die angehäuften Reserven abzubauen. Bisher konnten die Reserven in der Höhe von 11 Milliarden Franken die finanzielle Belastungen infolge der Corona-Krise abfedern. Wie sich die Gesundheitskosten wegen der Pandemie entwickeln, lässt sich derzeit aber laut Bund noch nicht sagen.

Sende uns deine Frage

Am Donnerstag kommen Schneuwly und Thomas J. Grichting, Generalsekretär des Krankenversicherers Groupe Mutuel, ins Studio von 20 Minuten und beantworten Fragen der 20-Minuten-Community. Auch wird darüber diskutiert, warum das Gesundheitssystem so teuer ist und was man dagegen unternehmen könnte. Der Talk startet um 12 Uhr. Hast auch du Fragen zum Thema Krankenkasse? Dann stelle deine Frage in diesem Formular: