Karate-Star Elena Quirici im Gespräch mit 20 Minuten

Tränen der Enttäuschung machten sie berühmt, ihr Umgang damit zum Vorbild. 20 Minuten hat Elena Quirici in ihrer eigenen Karateschule in Schinznach-Dorf AG besucht.

Darum gehts Mit ihrem fünften Rang an den Olympischen Spielen in Tokio wurde Elena Quirici schweizweit berühmt.

Die Aargauerin liess nach der denkbar knapp verpassten Olympia-Medaille im TV ihrem Frust freien Lauf.

In einer Pause hat Quirici wieder neue Kraft geschöpft und trainiert für neue, nicht weniger ambitionierte Ziele.

20 Minuten hat die 28-Jährige in ihrer Karateschule in Schinznach-Bad AG besucht und mit ihr über den (neuen) Alltag gesprochen.

Am 7. August 2021 war die Schweiz für einen Nachmittag lang Karate-Fan. Als Elena Quirici an den Sommerspielen in Tokio nur mit viel Pech eine Olympia-Medaille verpasste, brach die Aargauerin im TV-Interview in Tränen aus. «Ich wollte die Medaille so sehr», klagte die heute 28-Jährige – und versetzte die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause in Mitleid. Dank Misserfolg zum Liebling der Nation? Mitnichten.

Die grosse Resonanz in der Schweiz war eher Zeichen dafür, dass auch der zunächst enttäuschende fünfte Rang eine grossartige Leistung war. Für eine Einzelathletin eines Landes, in dem Karate kleingeschrieben wird. Für eine Einzelathletin, die sich nur schon das Olympia-Ticket mittels grössten Strapazen und im Stile einer One-Woman-Show hat erarbeiten musste.

«Nicht, was ich wollte, aber fast schöner»

Heute könne sie das auch so einordnen, sagt Quirici im Interview. Es hätte gut zwei Monate gedauert, bis sie realisierte, dass sie etwas erreicht hatte. «Zwar nicht das, was ich wollte, aber fast schöner», so die Karateka. «Vor Ort noch war ich einfach enttäuscht und habe in meinen Augen nichts erreicht», erklärt sie.

Als sie aber von so vielen Menschen am Flughafen und in ihrem Dorf empfangen worden war und offenbar viele Leute auf ihre Art habe motivieren können, hätte das etwas in ihr ausgelöst. Quirici: «Eines Abends lag ich zu Hause im Bett und habe nur noch geweint – vor Stolz.»

Ein Unternehmen für die Zukunft

Nach Tokio nahm sie sich eine Auszeit, sammelte sich neu – und gründete in ihrer Heimat Schinznach-Bad AG ihre eigene Karateschule. Im «Quirici 2020 Dojo» – einer umgewandelten Militäranlage im Schinznacher Dorfkern – lehrt sie seit einigen Monaten kleinen Kinder das Karate-ABC.

«Ich will den Kids Respekt vor sich selbst und dem Gegner beibringen – und dass man Dinge nicht halbpatzig, sondern ganz angeht», erläutert Quirici, «und sie hoffentlich langfristig für Karate begeistern.»

«Vieles muss man sich selbst einrichten»

Beim Projekt im Kampfkeller geht es aber nicht nur um die Zukunft der Kleinen – sondern auch um ihre eigene. Denn eigentlich hatte Quirici die ehemals tristen Militärräumlichkeiten für sich selbst zum Dojo umgebaut, um sich kostengünstig für ein vollgepacktes Wettkampfjahr mit Europameisterschaften, European Games und Weltmeisterschaften vorzubereiten.

Denn im Vergleich zu anderen Sportarten fehle im Karate das Geld. «Vieles muss man sich selbst einrichten», so Quirici. Und kostenintensiv sei es trotzdem: die Reisen, die Ausrüstung, der Staff. Dazu gehörten etwa die Coaches und auch ihr langjähriger Freund Raul Cuerva Mora – er selbst ein ehemaliger erfolgreicher Karate-Athlet aus Spanien und gleichzeitig Trainer von Quirici.

Mamis Zuhause als Karate-Herberge

Mit dem Dojo könne sie ideal trainieren und ein Stück weit finanzieren. Denn nebst der Schule bietet sie die Infrastruktur auch Athletinnen und Athleten aus anderen Ländern an. Diese müssten dann jeweils im Haus von Quiricis Mutter in Schinznach beherbergt werden. «Das ist nicht immer einfach, aber geht schon», sagt sie. In jenem Haus wohnt auch Quirici selbst mit Freund Raul.

Quirici: «Ich liebe es zu Hause, aber man stellt sich in meinem Alter natürlich etwas anderes vor, als mit dem Freund zu Hause zu wohnen.» Aber auch das sei halt Teil der Realität einer Karateka. Eine Realität, die seit dem Ausscheiden der Sportart aus dem olympischen Programm für Paris 2024 noch schlimmer geworden sei.

Engerer Gürtel ohne Olympia

Denn: Ohne Auftritt bei Olympia verliert eine Sportart die Ausschüttungen aus dem gigantischen Förderpool des Internationalen Olympischen Komitees. «Ich war mir so sicher, dass Paris Karate im Programm haben würde, schliesslich ist der Sport in Frankreich sehr beliebt», klagt Quirici. Für Los Angeles 2028 wagte sie deshalb keine Prognose mehr.

Dann wäre wohl ihre letzte Chance, noch einmal nach olympischem Edelmetall zu greifen. «Wenns drinliegt, ja», so Quirici. Allerdings sei es schon ein enormer Aufwand: mehrere Jahre zwei bis drei Trainingseinheiten pro Tag à zweieinhalb bis drei Stunden. Zudem die ganze psychische Belastung. Und: «Vielleicht will ich bis dahin ja noch Mami werden», so Quirici.

Bis dahin bleibt sie das grosse Vorbild der kleinen Karate-Kids in Schinznach – und ein Vorbild für unzählige Menschen, wie man eine Enttäuschung in positive Energie umsetzen kann.

