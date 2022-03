Selenski an Russland : «Stellen Sie sich 14’000 Leichen im Stadion vor»

Am Freitag hat Wladimir Putin in Moskau eine Rede vor Tausenden Menschen gehalten. Wolodimir Selenski nutzte die hohen Besucherzahlen, um Vergleiche zur russischen Invasion zu ziehen.

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat den Auftritt von Kremlchef Wladimir Putin im Luschniki-Stadion in Moskau mit einem Zahlenvergleich zur Invasion der russischen Armee in die Ukraine gekontert. Knapp 100’000 Menschen vor dem Stadion, in der Arena selbst 95’000 Menschen – dies entspreche zusammen etwa der Zahl der russischen Soldaten, die in die Ukraine eingefallen seien, sagte Selenski am Samstagmorgen in einer Videoansprache. «Und jetzt stellen Sie sich 14’000 Leichen in diesem Stadion vor, dazu noch Zehntausende verwundete und verstümmelte Menschen.» Dies entspreche den Verlusten der russischen Seite seit Beginn des Kriegs.