Basel – «Stellen wir immer wieder fest, oft in Kombination mit Alkohol»

Die weiteren Effekte in seiner Hosentasche waren weniger gefährlich.

Der Basler Social-Media-Polizist Raphael Schneider musste im Nachtdienst vergangene Woche wegen randalierender Personen in einem Zug ausrücken. Dort traf er auf zwei betrunkene junge Männer, die auf dem Weg nach Basel in den Ausgang waren, wie er auf Facebook berichtet. Bei der Durchsuchung stiess er bei einem der Männer auf ein Messer. Dieses wurde sogleich sichergestellt.

«Messer stellen wir leider immer wieder fest. Oft in Kombination mit Alkohol», schreibt Schneider. Die potentielle Waffe kann die Polizei in solchen Fällen vorsorglich einziehen, selbst wenn sie noch nicht als verbotene Waffe gilt und legal mitgeführt werden kann. Die Rechtsgrundlage dazu liefert das Polizeigesetz in Artikel 52. Demnach kann «eine Sache» sichergestellt werden, um damit zu verhindern, dass eine Straftat begangen wird.