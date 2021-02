Der Bundesrat trifft sich am Mittwoch, um darüber zu beraten, wie in der Corona-Pandemie weiter zu verfahren sei. Der Gewerbeverband fordert den Bundesrat auf, per 1. März den Lockdown zu verlassen. Die Corona-Taskforce dagegen hat am Dienstag davor gewarnt, aufgrund der sinkenden Zahlen zu optimistisch zu werden. Die ansteckenderen Virus-Varianten bereiten den Experten immer noch Sorge.