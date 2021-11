Deutscher Gesundheitsminister – «Stellt euch darauf ein, dass 2G für ganz 2022 gilt»

Seit Mitte Oktober steigen die Fallzahlen in Deutschland steil an.

Die vierte Corona-Welle ist mit voller Wucht in Deutschland angekommen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern schlagen Alarm und drängen Menschen dazu, sich für eine Auffrischungsimpfung zu entscheiden. «Boostern nach sechs Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme», sagte der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) anfangs des Monats. In Alten- und Pflegeheimen sollen die verpflichtenden Tests ausgeweitet werden.

«2G gilt mindestens ganz 2022»

So sagte Spahn bei der Veranstaltung des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin: «Stellt euch darauf ein, 2G, geimpft oder genesen – und ab einem Punkt X auch auffrischgeimpft – gilt mindestens mal das ganze Jahr 2022. Wenn du mehr tun willst als dein Rathaus oder deinen Supermarkt zu besuchen , dann musst du geimpft sein».

Rechtliche Grundlage fraglich

Ob die von Spahn angekündigte Massnahme dann auch in dieser Form umgesetzt wird, ist fraglich. Laut deutschem Infektionsschutzgesetz müssen solche Massnahmen nämlich immer an das Infektionsgeschehen gekoppelt sein. Sollten also die Fallzahlen im Sommer 2022 stark sinken, müsste die angestrebte 2G-Regel also situativ angepasst werden, wie die «Bild» schreibt.