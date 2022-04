Impfchef-Entführer erschoss Freundin: «Stellt sich die Frage, ob B.S. ‹freiwillig› mit in den Tod gerissen wurde» 

Beim Seidenplatz in Wallisellen fielen am Mittwochabend Schüsse.

Bei einer missglückten Verhaftung am Mittwoch in Wallisellen starben der 38-jährige B.V.* und seine Freundin B.S.* (28). Der Deutsche wird verdächtigt, Impfchef Christoph Berger eine Woche zuvor entführt zu haben . Gemäss ersten Erkenntnissen verstarb die 28-Jährige durch einen von B.V. abgegebenen Schuss. Laut Tamedia-Zeitungen richtete der 38-Jährige eine Schusswaffe gegen den Kopf seiner Freundin und drückte ab, nachdem er die Spezialeinheit erblickte. Thomas Knecht, Leitender Arzt der Forensischen Psychiatrie am Psychiatrischen Zentrum Appenzell Ausserrhoden, ordnet den Fall ein.

Herr Knecht, wie konnte es so weit kommen?

Eine materialistisch-motivierte Geschichte wurde in Wallisellen zur Tragödie. Dass B.V. am Mittwoch mit einer geladenen Waffe im Auto unterwegs war, zeigt eine gewisse Erwartungshaltung des 38-Jährigen. Er war in einer zugespitzten Situation. Nachdem er sich mit der Entführung eines schweren Delikts schuldig gemacht hatte, musste er davon ausgehen, dass er von der Polizei gesucht wird. Bei der Intervention in Wallisellen sah er dann keinen Ausweg mehr. So könnte sich seine Motivationslage verändert haben, bei der er schliesslich nach Selbstzerstörung strebte.