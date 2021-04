Schwere Vorwürfe des Weltmeisters - «Stellte nicht nach Leistung auf» – Mario Götze schiesst gegen Lucien Favre

Als Mario Götze 2016 von Bayern München zu seinem Jugendclub Borussia Dortmund zurückkehrte, weckte das hohe Erwartungen im Umfeld der Schwarz-Gelben. Schliesslich gewann der offensive Mittelfeldspieler in seiner ersten Zeit in Dortmund zweimal die Deutsche Meisterschaft, einmal den DFB-Pokal und erreichte 2013 zudem das Champions-League-Finale mit dem BVB.

Das Götze nach seiner Rückkehr in den Ruhrpott nicht an frühere Top-Leistungen anknüpfen konnte, hatte auch damit zu tun, dass Deutschlands Weltmeisterheld von 2014 monatelang an den Folgen einer Stoffwechselerkrankung litt und Mühe hatte, seine Bestform wiederzufinden. Götze spielte in der Schlussphase seiner zweiten Dortmunder Zeit kaum noch eine Rolle im Team des damaligen BVB-Coaches Lucien Favre und wechselte im vergangenen Herbst zu PSV Eindhoven. Nun erhebt der 28-Jährige im Interview mit dem Fussballmagazin «11 Freunde» schwere Vorwürfe gegen den Schweizer Trainer.