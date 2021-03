Ein 35-jähriger Schweizer und ein 40-jähriger Türke sollen zwei Thailänderinnen mit der Droge beliefert haben, die sie dann an die Konsumierenden gebracht haben sollen.

Am Montag begann am Strafgericht Basel-Stadt die Hauptverhandlung gegen vier Personen, die von Basel aus Crystal Meth vertrieben haben sollen.

Am Montag begann die Gerichtsverhandlung gegen vier Personen, die von Basel aus bandenmässig mit Crystal Meth gedealt haben sollen.

Er sei erleichtert gewesen, als er verhaftet wurde, so die Verteidigerin des 35-jährigen Schweizers. Er und drei mutmassliche Komplizen sollen jahrelang Crystal Meth von Basel aus vertrieben haben. Am Montag begann die Hauptverhandlung gegen sie, im Zentrum steht der Vorwurf von bandenmässigem Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Zu unvorsichtig, um wahr zu sein?

«Er kam mit den falschen Leuten in Kontakt», fasste seine Verteidigerin zusammen. Er habe keine andere Wahl gehabt, als die Aufträge auszuführen. Hätte er wirklich ins Crystal-Meth-Geschäft einsteigen wollen, wäre er nicht so «dilettantisch vorgegangen», sagte sie. Denn er agierte unter einer Abkürzung seines echten Namens, benutzte ein auf ihn registriertes Telefon und parkierte seinen Ford Mustang mit gefälschter Bewilligung auf einem Behindertenparkplatz.

Staatsanwaltschaft greift durch

Die Staatsanwaltschaft geht hingegen davon aus, dass sie einer Drogenbande das Handwerk gelegt hat. Der beschuldigte Schweizer habe als Zulieferer für zwei Thailänderinnen agiert, die selber Crystal Meth konsumierten und es in einer Basler Wohnung unter die Kundschaft brachten. Die Frauen gestanden die ihnen angelasteten Delikte am Montag teilweise und belasteten den 35-Jährigen. Das Verfahren gegen den vierten im Bunde, einen türkischen Staatsangehörigen, wurde abgetrennt. Er ist wahrscheinlich in der Türkei untergetaucht.