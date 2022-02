Femizide in Zürich und Graz - «Stellvertretend für seine Ex-Freundin mussten unschuldige Frauen sterben»

Ein 23-Jähriger wird verdächtigt, eine Frau in Zürich und eine Frau in Österreich getötet zu haben. Das Motiv soll Hass auf Frauen sein. Zudem soll sich seine Freundin kürzlich von ihm getrennt haben.

Der Mann ist bezüglich des Femizids in Österreich geständig und sitzt in U-Haft.

Das erste Opfer, eine 54-jährige Schweizerin, lag über eine Woche in einer Wohnung im Zürcher Kreis 4 und wurde am 11. Februar entdeckt. Das zweite Opfer, eine 41-jährige Österreicherin, wurde nach einem Wohnungsbrand in Graz entdeckt. Laut der Grazer Staatsanwaltschaft hat der mutmassliche Täter sein Opfer mit einer Schere getötet und dann das Feuer gelegt. Der 23-jährige Rumäne ist bezüglich des Femizids am 7. Februar in Graz geständig. Wie österreichische Medien berichten, gab er als Motiv Hass auf Frauen an. Zudem soll sich seine Freundin kürzlich von ihm getrennt haben.