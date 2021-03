Anfang Februar wollten wir eure besten Tanz-Videos sehen – und ihr habt geliefert! Eure Einsendungen hatten es in sich: Ob Shuffle oder Stripteas, professioneller Tanz oder lustige Unterhaltung, ihr habt eure besten Moves gezeigt. In den letzten Tagen konnte die Community dann aus den Top Ten für ihren Favoriten voten. Nach einem spannenden Kopf an Kopf rennen, hat sich nun eine Gewinnerin hervorgetan: Mit 36 Prozent der Stimmen ist Stephanie euer Community-Talent des Monats Februar! Sie gewinnt knapp vor Ilaria, die sich mit 33 Prozent den zweiten Platz sichert. Bronze geht an Ronja und ihre Tanz-Künste.