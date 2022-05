Stéphanie Berger gibt ihren Rücktritt als Comedian bekannt

In den vergangenen Monaten ist es ruhig um Stéphanie Berger geworden. Kein Wunder, denn die 44-Jährige erwartet derzeit ihr zweites Kind und geniesst die letzte Woche vor der Geburt. Doch nun überrascht sie mit einer emotionalen Video-Botschaft auf Instagram: «Ein herzliches Hallo und eine Entscheidung ist gefallen …», schreibt sie zum vierminütigen Post, in dem sie ihren Rücktritt aus dem Comedy-Business bekannt gibt. Bis zu dieser Entscheidung sei es ein langer, aber befreiender Weg gewesen.

Berger blickt gerne auf ihre 15 Jahre Bühnenpräsenz zurück. Doch es sei stets ein Kraftakt gewesen, so ein Programm auf die Beine zu stellen, den sie heute nicht mehr auf sich nehmen möchte. «Ich habe mich in der Vergangenheit durch viele Widrigkeiten gekämpft und konnte mir schliesslich einen Namen machen und erfolgreich auftreten», sagt sie sichtlich stolz.

Stéphanie Bergers Zukunftspläne

Wie es nun für Stéphanie Berger beruflich weitergeht, will die Miss Schweiz aus dem Jahr 1995 noch nicht konkret verraten. Nur soviel: «Meine neuen Projekte erfüllen mich wirklich unglaublich und ich bin überzeugt davon, dass ich euch durch meine Erfahrungen dadurch sehr viel mit- und weitergeben werde.» Im Herbst will sie dann die Bombe definitiv platzen lassen – wenn sie so «geerdet und entspannt wie nie» zurückkommt - und offenbaren, woran sie derweil und in Zukunft arbeitet.