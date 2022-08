Stéphanie Berger kämpft gegen die Baby-Pfunde

Rund zwei Monate ist es her, seit Stéphanie Berger ihren Sohn Maximilian auf der Welt begrüssen durfte. Immer wieder sprach die 44-Jährige in den letzten Wochen offen und ehrlich über die Schattenseiten ihrer Schwangerschaft und die Schwierigkeiten als Mutter. Ein präsentes Thema dabei: der fehlende Sport .

Inzwischen zeigt sich die Moderatorin wieder regelmässig verschwitzt und erschöpft – aber mit breitem Lachen – im Fitnessstudio. «Ich liebe es, wenn mein Mann in den Ferien auf den Kleinen aufpasst und ich wieder Vollgas trainieren kann», schwärmt sie in einer Instagram-Story. Nichtsdestotrotz, so ganz will ihr Körper noch nicht mitmachen: «Nach einem Jahr ohne Sport ist es wirklich hart. Da ist wirklich nichts mehr, ich muss alles wieder aufbauen», meint Berger und zählt auf: «Liegestütze gleich null. Über den Bauch müssen wir gar nicht sprechen und die Beine haben weder Kraft noch Kondition.»