Stéphanie Berger lernte durch Schwangerschaft mit 44 ihren Körper «ehren»

Im letzten Sommer verlor die 44-Jährige in der achten Schwangerschaftswoche ihr Baby.

Heute ist sie im dritten Trimester und erzählte Moderatorin Claudia Lässer (45) von den Schwierigkeiten in ihrem Leben.

Stéphanie Berger sprach im «Lässer-Talk» am Sonntag über ihre Schwangerschaft mit 44.

Nach einem Abort im letzten Sommer bestand für Stéphanie Berger eine fünfprozentige Chance, noch einmal ein gesundes Baby zur Welt zu bringen. Mit 44 Jahren gehört die Komikerin schon zu den Risikopatientinnen, was eine Schwangerschaft angeht. Trotzdem hat es letzten Winter geklappt und die Schauspielerin zeigt sich nun im dritten Trimester schwanger im «Lässer-Talk» mit Moderatorin Claudia Lässer (45), der am Sonntagabend im Free TV auf blue Zoom gezeigt wurde. Dabei verriet sie so einige Details über ihr Privatleben – und auch einige Lebensweisheiten.