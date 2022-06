Nach der Geburt: Stéphanie Berger vermisst es, sich «sexy und begehrenswert zu fühlen»

Hinter Stéphanie Berger liegen strapazierende Monate. Nach einer Fehlgeburt im letzten Sommer bestand für sie lediglich eine fünfprozentige Chance, noch einmal Mutter zu werden. Mit ihren 44 Jahren gehört die ehemalige Komikerin schon zu den Risikopatientinnen, was eine Schwangerschaft angeht. Trotz allen Hürden konnte sie vor rund zwei Wochen ihren gesunden Sohn Maximilian in die Arme schliessen.

Nun zollt sie dem weiblichen Körper auf Instagram Respekt. Zu einem Beitrag mit diversen Bildern aus verschiedenen Lebenssituationen schreibt sie: «Ich staune und bin einmal mehr fasziniert, was der weibliche Körper imstande ist zu leisten. Er wird weich und dehnt sich – neues Leben wächst und gedeiht. All die körperlichen Veränderungen. Eine Schwangerschaft bringt so viele Entbehrungen und Unannehmlichkeiten mit sich, die wir Frauen selbstverständlich in Kauf nehmen.» Weiter fährt sie fort: «Und nach der Geburt regeneriert sich der Körper, heilt, zieht sich langsam wieder zusammen und produziert gleichzeitig eine Milchquelle, die allzeit zur Verfügung steht. Was für ein Wunder unser Körper doch ist.»