Stephen Sanchez: Das US-Wunderkind begeister mit Liebesschnulzen

Darum gehts Der 21-jährige Stephen Sanchez hat mit dem Song «Until I found you» einen Milliarden-Hit gelandet, der ihn auf die Bühne mit Elton John katapultierte.

Der amerikanische Sänger liebt die 50er- und 60er-Jahre: die Mode, die Schnulzenlieder und die Frisuren.

Nicht nur wegen seiner Elvis-Tolle wird er mit den Grossen der Musikbranche verglichen. Am 20. Februar kommt er in die Schweiz.

Stephen Sanchez ist ein 21-Jähriger mit der Seele eines 81-Jährigen. Auf der Bühne singt er in Mikrofone, die aus Elvis’ Ära stammen könnten und trägt Anzüge aus den 50er-Jahren mit Bügelfalten in den Hosen. Die Falte ist ihm so wichtig, dass er auf Tour selbst zum Bügeleisen greift, wie er der Zeitung «The Daily Californian» verriet. In seinen Songs sehnt er sich nach der einen, wahren Liebe, die er festhalten und nie mehr loslassen will.

Sanchez gelt sein lockiges, schwarzes Haar gerne so nach hinten, dass ihm bloss eine einzige Strähne ins Gesicht fällt. Aus seinem Style zieht er sein Selbstvertrauen, wie er in einem Instagram-Post erklärt. Ohne würde seinem Auftritt ein wichtiges Element fehlen, etwas, das ihm das Gefühl gibt, einen Raum einnehmen zu können. «Wenn ich also auf der Bühne einen Anzug trage, diese Rolle spiele und die Haare nach hinten gegelt habe, fühle ich mich in meiner Musik eingebettet», schreibt er.

Schnell ist sein Talent einem gewissen Sir Elton John (76) aufgefallen. Er lud Sanchez ein, mit ihm am legendären Glastonbury Festival aufzutreten. Damit hat sich Sanchez in nur drei Jahren von seinem Kinderzimmer auf eine der grössten Bühnen der Welt gesungen.

Aus Langeweile lädt Stephen Sanchez ein Lied auf Tiktok

Als die Corona-Pandemie 2020 die Welt anhielt, ging Stephen Sanchez noch zur Highschool. Ohne Aussicht auf ein Ende des Ausnahmezustands singt der damals 17-Jährige daheim einen Coversong und filmt sich dabei. Auf Tiktok geht das Video viral, kurze Zeit später legt er ein zweites nach, das ebenfalls durch die Decke geht. Zwei Millionen mal ist das Video bis heute angeschaut worden. Damals trug Sanchez noch einen Hoodie, die lockige Mähne ungezähmt. Im Hintergrund ist eine Kinderzeichnung zu sehen.

Dann geht es schnell: Ein Manager meldet sich bei ihm, Sanchez nimmt einen Song auf, ein Label bietet ihm einen Vertrag an, er veröffentlicht seine erste Platte und schlussendlich den Song, der ihn in die Sphäre der Superstars katapultiert: «Until I found you». Alleine auf Spotify ist das Schnulzenlied fast zwei Milliarden mal abgespielt worden.

In einem Interview auf Youtube spricht Sanchez darüber, wie ihn kurz nach der Veröffentlichung Elton John anrief. Sanchez Augen sind dabei weit geöffnet, er grinst. «Mein Manager sagte: ‹Das klingt vielleicht komisch, aber Elton John ist am Telefon und will mit dir sprechen.›» Sanchez hielt es für einen Witz. Auf dem Display sah er bloss eine anonyme Nummer. Sanchez ging ran und hörte eine Stimme sagen: «Stephen, it’s Elton.» «In dem Moment fiel ich auf die Knie», erzählt Sanchez. Im Video schüttelt er den Kopf, fasst sich ins Gesicht.

Seine Grosseltern beeinflussten ihn

Am 25. Juni 2023 erlebte Sanchez den bisherigen Höhepunkt seiner Karriere. Am Glastonbury Festival in Südengland spielt Elton John das letzte Konzert seiner Tour, als er plötzlich Stephen Sanchez auf die Bühne holt und mit ihm ein Duett singt. Ursprünglich sollten die beiden einen Song von Elton John singen, doch im letzten Moment entschied sich die Pop-Ikone um. «Er sagte zu mir: ‹Stephen, es wäre viel besser, wenn du deinen Song singst und wir dir damit diesen riesigen Moment in deiner Karriere schenken›», erzählt Sanchez dem «New Musical Express».

Drei Monate später veröffentlicht er sein erstes Album «Angle Face». Auf dem Cover hebt Sanchez mit seinem Zeigefinger den Kopf einer Blondine und nähert sich ihr – Schmalzlocke im Gesicht – zum Kuss. Ein bisschen ähnelt er auf dem Bild Elvis Presley. Thematisch dreht sich die Platte um eine gefährliche Liebesbeziehung zur Frau eines Mafiabosses. Es sind solche Dramen in Kombination mit Bügelfalten, Anzügen und etwas Kitsch, die er mit den 50er-Jahren verbindet. Die Begeisterung für diese Zeit weckten einst seine beiden Grossväter. «Der eine hat mir Vinylplatten gezeigt, der andere das Gitarrenspielen und Singen. Sie brachten mir auch bei, wie gesunde Liebe aussieht», erzählt Sanchez der «Chicago Sun-Times».

Am 20. Februar 2024 kommt Sanchez mit seiner Albumtour auch in die Schweiz. Im Kaufleuten in Zürich können Fans dann sehen, wie sich eine 81-jährige Seele im Körper eines 21-Jährigen bewegt.