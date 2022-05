«Bowelbabe» Deborah James : Sterbende Podcasterin (40) sagt Adieu und sammelt 2 Mio. Fr für Charity

BBC-Podcasterin und Mutter Deborah James (40) ist unheilbar an Krebs erkrankt. Nun hat sie ihre Behandlungen abgesetzt und will zuhause sterben. Doch mit bereits rund zwei Millionen Franken Spendengeldern will sie anderen helfen, diesem Schicksal zu entkommen.

Die Autorin und Podcasterin Deborah James (40) teilte ihre Erkrankung mit der Öffentlichkeit. Sie liess sich vom Darmkrebs nicht unterkriegen.

Darum gehts Die britische Podcasterin und Autorin Deborah James (40) hat Krebs im Endstadium und hat ihre Behandlung abgebrochen: Sie will nun zuhause sterben.

Sie hatte während fünf Jahren gegen die Krankheit gekämpft.

Nun rief sie einen Spendenfonds für die Krebsforschung ins Leben: Innert weniger Stunden kamen rund zwei Millionen Franken zusammen.

«Die Botschaft, die ich nie schreiben wollte», heisst es im jüngsten Instagram-Post von Deborah James, den die 40-Jährige am Montag online stellte. «Wir haben alles versucht, aber mein Körper spielt einfach nicht mit», schreibt sie. Darum habe sie nun alle Behandlungen abgebrochen und habe sich ins «Hospiz» nach Hause in den Kreis ihrer Familie begeben. «Niemand weiss, wie lange ich noch habe, aber ich kann nicht mehr gehen und schlafe fast den ganzen Tag, und die meisten Dinge, die ich für selbstverständlich hielt, sind nun Wunschträume.» Sie wolle ihre letzten Tage nun inmitten ihrer «unglaublichen» Familie verbringen.

Es ist dies das letzte Kapitel in einer Geschichte, die James nunmehr seit 2016 beschäftigt, als bei ihr Darmkrebs festgestellt und ihr Leben auf den Kopf gestellt wurde. Die Buchautorin, Journalistin und frühere Lehrerin, Mutter von zwei Kindern, reagierte kämpferisch auf die Diagnose: Sie rief den Podcast «You, Me and the Big C» (C für Cancer, Krebs) ins Leben, in dem sie ihre mittlerweile 300’000 Followerinnen und Follower über ihre Behandlungen sowie deren Erfolge und Misserfolge auf dem Laufenden hielt. Im Dezember 2021 «feierte» sie fünf Jahre Erkrankung und schrieb: «Es ist mir völlig bewusst, dass ich nicht mehr am Leben sein sollte, um das zu schreiben.»

Spendenaktion brachte sechsmal mehr als erwartet

Nun hat James also den Kampf eingestellt. Doch nur ihren eigenen: Am Montag gab sie die Gründung des Bowelbabe Fund bekannt, also einer Sammelaktion für von Darmkrebs betroffene Frauen. «Alles, was ich möchte, wenn ihr je meinem Insta-Account gefolgt seid oder meine Podcasts angehört habt, ist: Bitte bezahlt mir einen Drink, um mit mir Abschied von dieser Welt zu nehmen, und spendet den Betrag dem Bowelbabe Fund. Dies soll uns ermöglichen, Mittel für weitere lebensrettende Forschung zu beschaffen – und mehr Deborahs mehr Zeit zu verschaffen.»

Der Aufruf fand Gehör: Bis am Dienstagabend kamen über 1,6 Millionen Pfund zusammen, umgerechnet fast zwei Millionen Franken und über das Sechsfache des angepeilten Zieles. Das ist ganz in Deborahs Sinn: «Bitte helft mir, meiner Familie und allen um uns herum, dem Krebs ein finales ‹F*** dich!› entgegenzurufen», schreibt sie. «Danke, dass ihr alle eine Rolle auf meiner Reise spielt.» Allerdings sieht sich James nicht als Heldin: In ihrer Kolumne in der «Sun» schrieb sie: «Ich bin nicht tapfer und ich gehe nicht würdevoll in den Tod – ich bin nur ein ängstliches Mädchen, die etwas tut, bei dem ihr keine Wahl gelassen wurde. Aber ich bin dankbar für das Leben, das ich gehabt habe.»

Hast du oder hat jemand, den du kennst, die Diagnose Krebs erhalten? Hier findest du Hilfe: Krebstelefon, Tel. 0800 11 88 11 Kinderkrebshilfe Schweiz Cancerline, Chat mit Fachpersonen Regionale Beratungsstellen der Krebsliga Krebsforum Selbsthilfegruppen