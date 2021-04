Mon GR - Sterbliche Überreste von vermisster Frau aufgefunden

Alvaschein GR, 26.04.2021: Kurz vor 8 Uhr kam es auf einer Baustelle zu einem Arbeitsunfall. Ein provisorisches Strassentrassee brach ein und ein Bagger kippte in den Stausee. Der Maschinist konnte aus der Führerkabine springen und sich ans Ufer retten. Der Bagger wurde in einer aufwendigen Aktion geborgen.

Eine 83-Jährige hatte sich am 22. September 2020 von einem Ferienhaus in Mon GR entfernt. Als sie nicht dorthin zurückkehrte, wurde die Kantonspolizei Graubünden verständigt. Die Suchaktionen nach der Vermissten verliefen erfolglos. Am Mittwoch fand ein Mann im Gebiet Planets die Überreste einer Person. «Die Ermittlungen der Kantonspolizei Graubünden ergaben, dass es sich um die sterblichen Überreste der Vermissten handelt», heisst es in einer Medienmitteilung. Die genauen Umstände, die zum Tod der vermissten Frau führten, werden abgeklärt. Anzeichen für Dritteinwirkung gebe es derzeit keine.