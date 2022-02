Davos GR : Sterbliche Überreste von vermisster Frau gefunden

Im Dischmatal im Kanton Graubünden wurde ein menschliches Skelett gefunden. Es konnte einer als vermisst gemeldeten Frau (62) zugeordnet werden.

In Davos sind am 6. Februar 2022 die sterblichen Überreste einer Vermissten aufgefunden worden. Das teilte die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mit. Die Frau war seit Oktober 2021 als vermisst gemeldet. Die 62-Jährige sei am 1. Oktober 2021 letztmals in Davos Platz gesehen worden. Die umfangreichen Suchen nach ihr blieben erfolglos.