Trend Astro-Tourismus: Die 15 schönsten Sternenhimmel Europas

Hast du als Kind auch versucht, die Sterne am Himmel zu zählen , oder an warmen Sommernächten auf Sternschnuppen gewartet? Diese Faszination scheint zurzeit zurückzukehren, denn das sogenannte Stargazing (auf Deutsch: Sternebeobachten) steht bei vielen Reisenden gerade ganz hoch oben auf der Wunschliste.

Platz 1: Island

2. Irland

Für einen besonders guten Blick auf die Abermilliarden von Sternen muss einiges stimmen: Nur absolute Finsternis, mondlose Nächte und eine wolkenfreie Sicht ermöglichen es. Hier kommt Irland ins Spiel. Die ländlichen Gegenden der Insel sind bei Nacht so finster, als wärst du auf hoher See.

3. Nordirland

4. Deutschland

In Deutschland wird es in einigen Gebieten so stockdunkel, dass sich besonders im Sommer astronomische Ereignisse wie beispielsweise der Sternschnuppenschwarm Perseiden gut beobachten lassen können. Dafür musst du nicht einmal sehr weit reisen.

5. Finnland

In Finnland sind nicht nur die Winter besonders lange, sondern auch die Polaraktivität ist besonders hoch. Deswegen ist das Land im hohen Norden besonders bekannt bei Hobby-Sternenguckern, die ihre Ferien oft in abgelegenen Gegenden verbringen. So beispielsweise in der Region Saariselkä, dem vermeintlichen Zuhause von Santa Claus.