Das gilt für SRF-Mitarbeitende

In den «Publizistischen Leitlinien der SRG» heisst es: «Programmmitarbeitende geben auch im Internet keine Stellungnahmen zu politischen und wirtschaftlichen Themen ab.» Wenn SRF-Mitarbeitende ihre Arbeit, das Unternehmen oder das Programm auf privaten Websites oder in sozialen Netzwerken explizit zum Thema machen wollen, müssen sie laut den Leitlinien dies in jedem Fall mit den Vorgesetzten absprechen. Weiters müssen die Mitarbeitenden darauf achten, mit ihren Online-Beiträgen ihre Glaubwürdigkeit als SRF-Journalistinnen oder -Journalisten nicht zu beeinträchtigen. «Private Postings dürfen dem Ansehen von SRF keinen Schaden zufügen und sollen Mindestanforderungen an Stil und Geschmack erfüllen.»