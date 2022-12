Liver King soll Stereoide zu sich nehmen

In einem Video wird Johnson nun der Lüge bezichtigt. Belegt wird dies mit einem angeblichen E-Mail. In dieser ist zu lesen, dass er verschiedene Medikamente einnimmt, um seine Körperform zu halten.

Sein Erfolgsgeheimnis: Er verdrücke kiloweise rohe Leber und verfolge einen strengen Fitness-Plan . Millionen von Menschen haben seine Videos gesehen, in denen er rohes Fleisch isst oder mit blosser Muskelkraft eine Jacht zieht.

Nun berichtet die deutsche «Bild» , dass sein «Erfolgsgeheimnis» bröckelt. Aufgedeckt worden seien die «Lügen des Liver King» von einem anderen Youtuber. Dieser hatte E-Mails veröffentlicht, in denen «ein umfangreiches Medikamenten-Programm» beschrieben wird. Der Kostenpunkt für die Steroide beläuft sich laut «Bild» auf rund 11’000 Franken – pro Monat!

Auflistung von Medikamenten

In der E-Mail heisst es unter anderem: «Ich trainiere nun bereits seit 35 Jahren. Ich weiss, wie ich mich ernähren sollte, wie ich trainieren sollte und wie ich mich ausruhen sollte. Aber seit ich Mitte Vierzig wurde, werde es brutaler und das Rückenfett bringt mich um.» Danach folgt eine Auflistung verschiedener Medikamente, die er einnehme, um seine Körperform beizubehalten.

Neben der Förderung einer rohen Ernährung predigt Johnson die «neun Grundsätze des Lebens der Vorfahren». Er bezeichnet sie als die «Grundpfeiler für ein gesundes und glückliches Leben». Dies sind: Schlafen, essen, bewegen, abschirmen, verbinden, Kälte, Sonne, kämpfen und verbinden. Viele haben ihn als Vorbild gesehen. So schreibt ein enttäuschter User auf Twitter: «Ich versuche immer noch zu verarbeiten, dass Liver King kein natürlicher Athlet ist. Es ist schwer zu sehen, dass dein Vorbild eine Lüge lebt.»

Ein weiterer User schreibt, dass die «Normalos» nun seinen Körperbau diskreditieren würden und ihn auf die Einnahme von Steroiden reduzieren würden. In Wirklichkeit habe er aber «wie ein Verrückter» zweimal am Tag trainiert und sei 16 Kilometer pro Tag gelaufen. Seinen Post schliesst er mit den Worten: «99,9 Prozent der Menschen würden auch mit Steroiden nie so aussehen wie er.»