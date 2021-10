900 Franken – Steuer für Kinder nicht bezahlt – Kirche betreibt Basler Familie

Wie Ernst-Dumitrescu sagt, seien ihre Kinder bei Geburt aufgrund der Mitgliedschaft des Vaters in der evangelischen Kirche automatisch eingetragen worden. Ernst-Dumitrescus Ehemann ist aber 2017 aus der Kirche ausgetreten.

Obwohl Cristina Ernst-Dumitrescu (51) aus Basel-Stadt nie der evangelischen Kirche beigetreten sei, wird sie nun von der Evangelisch -r eformierte n Kirche Basel-Stadt (ERK BS) gerichtlich betrieben. Der Grund dafür: S ie habe die Kirchensteuern für drei ihrer Kinder nicht gezahlt. Wie sie sagt, seien ihre Kinder bei Geburt aufgrund der Mitgliedschaft des Vaters in der evangelischen Kirche automatisch eingetragen worden. Ernst-Dumitrescus Ehemann ist aber 2017 aus der Kirche ausgetreten. «2019 kam plötzlich eine Rechnung für ausstehende Kirchensteuern für meine drei nicht-volljährigen Kinder», sagt Ernst-Dumitrescu.

So habe sie der Kirche zu erklären versucht, dass weder sie noch ihr Mann bei der Kirche angemeldet seien. Zudem habe sie die Kirche darum gebeten, auch die Kinder aus de m Register auszutragen - das geschah jedoch nie. Als sie vergangenen Sommer sogar neu die Kirchenzeitung i m Briefkasten entdeckt, platzt Ernst-Dumitrescu der Kragen: «Ich empfand dies als freche Belästigung.» Die Kirche wisse schliesslich , dass sie nicht gläubi g sei. Letztendlich habe es die fünffache Mutter geschafft, die Kirchenzeitung abzubestellen. An s telle dessen s ei nun eine Betreibung der K i rche i n den Briefkasten geflattert. Sie soll der Kirche rund 900 Franken zahlen, inklusive Gerichtskosten in Höhe von 150 Franken.