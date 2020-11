Den kuriosen Brief vom Steueramt erhielt Amor D. am Montag.

Es handle sich bei der Rechnung um einen Fehler, so das Steueramt Wädenswil.

D. begleicht die Rechnung noch am selben Tag – er überweist sogar 20 Rappen.

Eine Mahnung vom Steueramt macht Amor D. am Montag stutzig: Der ausstehende Betrag beläuft sich auf 15 Rappen.

Als Amor D.* das Mahnschreiben in den Händen hält, traut er seinen Augen nicht: 15 Rappen fordert das Steueramt Wädenswil von ihm. 20 Tage hat der Unternehmensberater Zeit, die Rechnung zu begleichen. « Wenn Sie diesen Zeitpunkt verstreichen lassen, müssen wir S ie betreiben », steht im Mahnbrief.

« Das klingt sehr unvernünftig » , sagt Roger Kempf vom Steueramt Wädenswil. « Die Rechnungsstellung ist teurer als die ausstehenden 15 Rappen. » Es handle sich um einen technischen Fehler : « Der Mindestbetrag, de n wir normalerweise in Rechnung stellen, beträgt ein Vielfaches von 15 Rappen. »

Der Brief erreichte Amor D. am vergangenen Montag. Der ausstehende Betrag stammt laut D. von der Steuerrechnung 2018, die er in Raten bezahlt hat. Die letzte sei im Sommer fällig gewesen.