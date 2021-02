Grow up : Steuererklärung fürs Corona-Jahr – Darauf solltest du achten

Infrastruktur für Homeoffice, Verpflegungskosten oder wegfallende ÖV-Reisen: Bei den Steuerabzügen sind die Kantone kulant - jedoch in unterschiedlichem Masse.

Wie handhabe ich beispielsweise den Abzug für die Fahrtkosten? Viele Arbeitnehmer sind seit Monaten gänzlich oder zumindest öfter als früher im Homeoffice und verpflegen sich so unter anderem auch zu Hause. Auch bei den Spesen fürs Homeoffice herrscht Unklarheit, da viele Arbeitnehmer ihren Arbeitsort vollständig in den eigenen Wohnraum verlegen mussten.

Kantone lassen Kulanz walten

Sofern dein Arbeitsplatz zu Hause zum wesentlichen für die Berufsausübung genutzt wird, kannst du dafür Abzüge geltend machen. In diesem Fall müsstest du beispielsweise aber auch den Mietzins für das Arbeitszimmer berechnen, was ziemlich kompliziert werden kann.

Infolge der etwas unübersichtlichen Situation lassen viele Kantone Kulanz walten. So schreibt beispielsweise das kantonale Steueramt Zürich in einer Mitteilung, dass unselbständig Erwerbende in der Steuererklärung 2020 die Fahrtkosten, die Mehrkosten der Verpflegung sowie die weiteren Berufskosten so geltend machen können, wie sie ohne Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie angefallen wären. Also Abzüge machen, als ob es kein Corona gegeben hätte.