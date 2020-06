Corona-Experte Fauci warnt

Steuern die USA auf 100’000 Ansteckungen pro Tag zu?

Besonders in den US-Südstaaten nimmt die Anzahl der Corona-Ansteckungen wieder stark zu. Jetzt werden Lockerungen rückgängig gemacht.

Der US-Epidemiologe Anthony Fauci hält es für möglich, dass die Anzahl der täglichen Ansteckungen in den USA über 100’000 steigt.

Einer der führenden Corona-Experten der US-Regierung hat angesichts der rapiden Zunahme der Neuinfektionen im Süden des Landes vor einer dramatischen Zuspitzung der Pandemie gewarnt. Falls der Anstieg in den betroffenen Bundesstaaten nicht unter Kontrolle gebracht werden könne, seien landesweit bald bis zu 100’000 Neuinfektionen pro Tag vorstellbar, warnte der Immunologe Anthony Fauci am Dienstag bei einer Anhörung im Senat.

«Ich bin sehr besorgt», sagte er. «Wir bewegen uns in die falsche Richtung.» Zuletzt gab es in den USA rund 40000 Neuinfektionen pro Tag – mehr als an den meisten Tagen der Hochphase der Pandemie im April.