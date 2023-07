Frauen-WM: Verband redet die Sieglos-Serie der Nati schön

In rund zwei Wochen geht es in Neuseeland mit der WM los. Was haben Sie für ein Gefühl für die Schweiz?

Als FCZ-Geschäftsführerin haben Sie neun Meistertitel und sechs Cup-Siege geholt. Was braucht es, damit die Nati rechtzeitig in die Erfolgsspur findet?

Ich glaube an das Team, ans Potential der Spielerinnen, und dass sie ihre Leistungen für das Turnier abrufen können und werden. Das Ziel ist es, so weit wie möglich zu kommen, und dafür werden wir gemeinsam alles geben.

Sie kennen Inka Grings schon aus Ihrer Zeit beim FCZ. Was überzeugt Sie, dass sie die Richtige für diesen Job ist und dass an der WM andere Ergebnisse gezeigt werden?

In erster Linie ist es schön zu sehen, dass Fans und Medien einen immer grösseren Part im Frauenfussball einnehmen – das ist wichtig. Dazu gehört Lob und im Umkehrschluss auch eine entsprechende Kritik. Kritik ist wichtig und wertvoll (wenn konstruktiv und angebracht), um sich zu verändern und zu wachsen. Ein aus meiner Sicht normaler Prozess. Wir gehen nicht davon aus, dass wir das Land in eine Krise steuern. Wir spielen am weltgrössten Turnier im Frauenfussball, da sehe ich per se noch keine Krise.