Knatsch wegen IPS-Kosten - Steuersenkung in Schwyz macht Kanton Zürich hässig

Auch Personen aus dem Kanton Schwyz werden in Zürich behandelt. Dass der Kanton Schwyz nun kürzlich die Steuern von 150 auf 120 Prozentpunkte gesenkt hat, stösst dem Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker sauer auf. «Ich könnte auch Steuern senken, wenn ich praktisch keine Spitalkosten hätte. Aber Zürich erbringt Leistungen für alle. Das ist auch wichtig für die Gesundheit der Leute», sagt er zu «TeleZüri». 45 Millionen Franken hat Zürich in den letzten zwei Jahren wegen Corona für die Spitäler ausgegeben. Daran sollten sich andere Kantone beteiligen. «Wenn die anderen Kantone schon Steuern senken können, sollten sie so grosszügig sein und Zürich für diese Zusatzleistungen abgelten», sagt Stocker.