Steuersenkung für Basel – Steuersenkungsprogramm zur Entlastung der Basler Bevölkerung

Nach dem Regierungsrat soll eine zeitnahe Einführung der Steuersenkung erfolgen, am besten bereits ab Steuerperiode 2023.

Vor allem Familien mit Kindern würde dies in der Steuerlast zugutekommen.

Die Reaktionen der Bevölkerung und der Parteien zum Steuersenkungsprogramm fallen tendenziell positiv aus. Die Basler Regierung legte am 25. März ein breites Steuersenkungsprogramm vor. Doch es gibt noch Uneinigkeiten wie beispielsweise die Senkung der Vermögenssteuer, so berichtet Onlinereports.

Aufgrund der guten finanziellen Lage will die Basler Regierung die Bevölkerung entlasten : Sie legt dem Grossen Rat ein Steuersenkungspaket vor, wie sie heute bekanntgab. Mit diesem Paket sollen sämtliche Steuerzahlenden entlastet und die finanzielle Nachhaltigkeit des Kantons sichergestellt werden, indem es die verschiedenen Vorschläge bündelt, so informiert der Regierungsrat in einer Medienmitteilung.