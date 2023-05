Euromillions: Steve Thomson (46) will sein altes Leben zurück

«Ich glaube, ich stand kurz vor einem Herzinfarkt»

Steve erinnert sich zurück an den Moment, bei welchem er vom Lottogewinn erfahren hatte. Er habe die Zahlen erst drei Tage nach der Ziehung kontrolliert. «Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir die ersten beiden Zeilen überhaupt angesehen habe, bei der dritten konnte ich aber sofort sagen, dass sie übereinstimmte. Ich begann sehr schnell zu zittern. Ich wusste, dass es ein wirklich grosser Gewinn war, aber ich wusste nicht, was ich tun sollte.» Er sei zu seinem Van gegangen, aber dann wieder zurückgelaufen. «Ich glaube, ich stand kurz vor einem Herzinfarkt.»

Leben nach dem Gewinn

Während der Sohn darum bettelte, einen Tesla anzuschaffen , wollte eine der Töchter (damals 8) ein pinkfarbenes Auto. Er spendete je 50’000 Pfund (rund 56’000 Franken) an die Schule seiner Kinder sowie ein Spital. Weitere 100’000 Pfund (rund 112’000 Franken) gab er an seinen Cricketclub weiter.

Aber laut seinen Freunden bereitet sein neues Leben Steve nicht wirklich Freude. Einer von ihnen sagt gegenüber der britischen «The Sun»: «Steve fühlt sich offensichtlich sehr glücklich, in der Position zu sein, in der er sich befindet. Aber nichts hätte ihn auf die Veränderungen in seinem Leben vorbereiten können, nachdem er in Euromillions gewonnen hatte.» Steve sei sehr bescheiden und vermisse den Job und vor allem seine Arbeitskollegen, mit denen er jeweils «brillante» Scherze gerissen habe.