Ex-Berater von Donald Trump : Steve Bannon stellt sich nach Anklage dem FBI

Der Ex-Berater von Donald Trump hätte vor einem parlamentarischen Sonderausschuss zum Sturm aufs Kapitol aussagen sollen. Weil er sich geweigert hatte, drohen ihm nun rechtliche Konsequenzen.

1 / 2 Der ehemalige Berater von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, hat sich am Montag freiwillig den Behörden gestellt. REUTERS In diesem Dateifoto vom 20. August 2020 verlässt der ehemalige Chefstratege des Weissen Hauses, Steve Bannon, das Bundesgericht in Manhattan, einem Stadtteil von New York City. AFP

Darum gehts Steve Bannon hat sich am Montag den Behörden gestellt.

Diese hatten vergangene Woche gegen den 67-Jährigen Klage erhoben.

Der US-Kongress will vom ehemaligen Berater von Ex-Präsident Donald Trump erfahren, in welchem Ausmass er im Kontakt mit Demonstrierenden am 6. Januar 2021 stand.

US-Medien berichten am Montag, dass der ehemalige Berater von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, sich den Strafverfolgungsbehörden gestellt hat. Laut der «New York Times» traf Bannon gegen 9.30 Uhr (Ortszeit) in der Washingtoner Außenstelle des FBI ein. Begleitet wurde er bei diesem Gang von Kameras. In diese sagte Bannon gemäss dem Nachrichtensender CNN: «Wir werden das Biden-Regime zu Fall bringen.»

Der 67-Jährige war am Freitag wegen Missachtung des Kongresses in zwei Fällen angeklagt worden. Bannon wird vorgeworfen, sich der Vorladung des Untersuchungsausschusses des Repräsentantenhauses zur gewaltsamen Erstürmung des Kapitols widersetzt zu haben, wie das US-Justizministerium am Freitag erklärte. Zudem habe er dem Gremium geforderte Dokumente nicht zur Verfügung gestellt. Im Falle einer Verurteilung könnte Bannon demnach pro Anklagepunkt eine Freiheitsstrafe von mindestens 30 Tagen und bis zu einem Jahr drohen.

Bannons Rolle beim Sturm aufs Kapitol am 6. Januar im Fokus

Nachdem sich Bannon geweigert hatte, mit der Untersuchung zu kooperieren, hatte das Repräsentantenhaus Ende Oktober mit der Mehrheit der Demokraten den Weg für strafrechtliche Schritte gegen Bannon freigemacht. Die Entscheidung über eine mögliche Anklage lag daraufhin in der Verantwortung des Justizministeriums.

Anhänger des Republikaners Trump hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist. Der Angriff auf das Herz der US-Demokratie, bei dem viele Abgeordnete und Senatoren um ihr Leben fürchteten, erschütterte das Land. Trump musste sich wegen der Attacke einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende wurde er aber freigesprochen. Bannon wiederum wird verdächtigt, vorab Kenntnis von Plänen für gewaltsame Proteste gehabt zu haben. Er hatte am Vortag in seinem Podcast unter anderem gesagt: «Morgen bricht die Hölle los.»

