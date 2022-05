Von Bergen neuer Sportchef : «Nicht einfach ein Bürojob» – Spycher wechselt in den YB-Verwaltungsrat

Am Mittwoch informieren die Young Boys über die neue Zusammenstellung der sportlichen Leitung: Steve von Bergen übernimmt das Amt des Sportchefs von Christoph Spycher, der sich künftig vermehrt Aufgaben in der YB-Geschäftsleitung widmen wird.

Der 44-Jährige bleibt Gesamtverantwortlicher Sport, gehört künftig aber auch als VR-Delegierter Sport dem Verwaltungsrat sowie der Geschäftsleitung an. Zudem wird er neu die Sportkommission leiten. Man wolle damit «die Weichen für die Zukunft stellen» und die sportliche Leitung noch weiter stärken, kündigte Verwaltungsratspräsident Hanspeter Kienberger am Mittwochnachmittag an. Gleichzeitig solle so sichergestellt werden, dass man Spycher trotz Interesse aus dem Ausland halten und im anspruchsvollen Kerngeschäft entlasten kann.

Von Bergen übernimmt

«Ich hoffe, in Zukunft werden uns die komplizierte Aufgabenbezeichnungen etwas einfacher fallen», witzelt Spycher während der Medienkonferenz. So kompliziert es auch klingen mag: Der allseits beliebte Spycher steigt in der Hierarchie auf, behält aber weiterhin die Kontrolle über sein bisheriges Gebiet. Oder in den Worten des 46-fachen Nationalspielers: «Das ist jetzt nicht einfach ein Bürojob.» Der ehemalige YB-Captain Steve von Bergen übernimmt für ihn offiziell als Sportchef und soll diese Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit Spycher ausführen. Auch er hat einen Vertrag bis Sommer 2025 unterschrieben. Für die kommende Transferperiode wird von Bergen auch noch nicht zuständig sein.