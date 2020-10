Im Mai 2015 gaben sie sich das Jawort in Zürich.

«In bester Erinnerung»

Auch wenn sie bereits den Lockdown nicht zusammen verbracht haben – er war in Frankfurt bei seinem Fussballverein, sie in der Heimatstadt Zürich – habe Corona nichts mit der Trennung zu tun. «Man verändert sich, Dinge ändern sich. Und irgendwann muss man erwachsen und ehrlich genug sein, sich einzugestehen, dass man sich allein besser weiter entwickeln kann», erklärt Mirjana. Und betont: Sie seien «im Guten auseinander». Sie werde die Zeit mit Steven «immer in bester Erinnerung behalten».