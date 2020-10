Alexandra D. (27) war eine viel beschäftigte Flugbegleiterin, am Flughafen Luton in London stationiert und für mehrere Fluggesellschaften tätig. Die Frau reiste durch Europa und präsentierte auf Instagram ihr abwechslungsreiches Leben. Doch wegen der Corona-Krise verlor sie ihren Job. Dann traf die 27-Jährige eine fatale Entscheidung: Sie liess sich von einem Lover als Drogenlieferantin anheuern.

Der Frau drohen nun bis zu zwei Jahre Gefängnis

Ihr «neuer Job» flog auf, als die Polizei die Britin in ihrem Fiat Punto stoppte und in ihrer Handtasche sechs Päckchen Kokain fand. Anschliessend durchsuchte die Polizei die Wohnung der Frau in Stoke-on-Trent und entdeckte im Schlafzimmer 81 Beutel mit weissem Pulver in ihrem Nachtschrank. Dobre gab den Besitz von Kokain zu – und ihre Absicht, es auszuliefern. Der Ex-Flugbegleiterin drohen jetzt bis zu zwei Jahre Gefängnis.