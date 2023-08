Luzern: Mann misshandelte Stieftochter jahrelang sexuell

Die Tochter einer alleinerziehenden und drogenabhängigen Frau wurde bereits in jungen Jahren in ein Kinderheim gesteckt. Später lernte die Mutter einen Mann kennen, von dem sie sich Stabilität und Unterstützung für die Familie erhoffte. Dieser vergriff sich stattdessen jahrelang am damals neunjährigen Mädchen. Nun – 20 Jahre nach seinen Taten – musste er sich vor dem Luzerner Kriminalgericht verantworten.