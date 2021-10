St. Gallen – Stiefvater von R.B. will Verein für Opferhilfe gründen

Die Familie versucht mit allen Mitteln zu verstehen, was in der Nacht vom 19. September genau vorgefallen ist.

Kerzen und Blumen zeugen an der Bahnhofstrasse von dem Gewaltdelikt , welches den 20-jährigen R.B.* das Leben gekostet hat. Schock und Trauer sitzen beim Stiefvater Rafet Güven noch tief. Mit allen Mitteln versuchen er und die Familie zu verstehen, was sich in der Nacht vom 19. September ereignet hat. Die Ermittlungen der Polizei laufen, Güven will nicht tatenlos bleiben bis Antworten gefunden worden sind.

«Ich habe beschlossen einen Verein für Familien zu gründen, die Ähnliches erlebt haben wie wir», so Güven. Er sitzt diese und nächste Woche mit einigen Personen zusammen, um über das Konzept, die Sponsorenfindung und die Aufgabenverteilung zu diskutieren. «Jene, die ein solches Schicksal teilen, sollen sich gegenseitig austauschen können und Hilfestellung für Fragen sämtlicher Art finden.» Der Fokus liege derzeit auf St. Gallen, das Ziel sei irgendwann dann einmal schweizweit zu agieren. In den nächsten drei Monaten soll das Projekt Hand und Fuss und auch einen Namen bekommen.

Bislang 14’000 Franken Spenden gesammelt

Auch die Stadtpolizei St. Gallen hat auf die jüngsten Gewalttaten, wie die Schlägerei an der Bahnhofstrasse, reagiert. Die Polizeipräsenz werde stetig erhöht, hiess es am Samstag in einem Instagram-Post. Am vergangenen Wochenende mussten die Patrouillen diverse Male bei Auseinandersetzungen intervenieren. Schwer verletzt wurde glücklicherweise niemand, so die Polizei.