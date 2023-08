Lyss: Stier büxt aus Metzgerei aus – Polizei erschiesst ihn

Junge Mastmunis (Symbolbild): In Lyss ist ein Muni auf dem Weg in die Metzgerei ausgebrochen. Die Polizei musste ihn erschiessen.

Am Montagmorgen brach in Lyss ein Stier aus, der zum Metzger gebracht werden sollte.

Der Kantonspolizei Bern wurde am Montagmorgen kurz nach 9.30 Uhr gemeldet, dass ein Stier aus einer Metzgerei an der Bielstrasse in Lyss davongelaufen sei.