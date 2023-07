Zürich: Stiftung stellt sich bei Bau der beiden neuen Prime Tower quer

Laut der Stiftung fehlt es bei den Grossprojekten an Belebungsmöglichkeiten für das Quartier Zürich-West.

Das ist passiert

Zwischen dem Prime Tower und der Pfingstweidstrasse sollen zwei Grossprojekte entstehen – die beiden Gebäude «Prime 1» und «Prime 3». Aussehen sollen sie ähnlich wie der Prime Tower, heisst es seitens des Besitzerunternehmens Welti-Furrer. Zurzeit stehen an der geplanten Stelle unter anderem ein markantes Parkhaus und ein älterer Bürobau.

Das sagt die Stiftung

Die Stiftung Hamasil will den Bau der beiden neuen Gebäude jedoch verhindern. Bereits vor einigen Wochen hat sie einen Rekurs gegen den Abriss der Maag-Halle und das Neubauprojekt «Maaglive» eingelegt. Nun geht die Stiftung auch gegen die Überbauungen «Prime 1» und «Prime 3» rechtlich vor. Einer der grössten Kritikpunkte der Stiftung ist, dass die «monotonen und sterilen» Prime-Gebäude mit ihren fast 300 Metern Länge das Quartier dominieren, wie sie am Donnerstag in einer Mitteilung schreiben. Doch auch gegen das Baurecht haben die Gebäude «Prime 1» und «Prime 3» laut der Stiftung verstossen. Die Parkplätze, Büroflächen und die «teuren Einzimmerwohnungen» würden dem Quartier Zürich-West keinerlei Belebung bringen. «In den Erdgeschossen gibt es viel zu wenig öffentliche Nutzungen wie Restaurants, Läden oder Kulturlokale», sagt Martin Hofer, Immobilienexperte und Mitgründer der Beratungsfirma Wüest Partner und Berater der Stiftung Hamasil, gegenüber dem Tagesanzeiger.