Gen Z findet, du trägst deine Sonnenbrille falsch

Wie trägst du deine Sonnenbrille ? Die Art und Weise, wie das Accessoire auf deiner Nase sitzt, kann jetzt offenbar dein Alter enthüllen. Denn die Gen Z (die Generation der in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren Geborenen) behauptet, dass offenbar alle – ausser sie selbst – die Sonnenbrille falsch tragen.

In einem Tiktok prangert die Influencerin Jordan Harper scherzhaft das «Mobbing» an, das sie wegen ihres Accessoires erfahren hat. Harper ist ein Millenial, also geboren zwischen etwa 1981 und 1996. Sie betitelt ihr Video mit den Worten: «Heutzutage ist es schwer, mit den Trends mitzuhalten.»