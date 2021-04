Am Mittwochabend krachte auf der Gempenstrasse ein BMW mit drei Insassen in einer engen Linkskurve gegen einen Baum.

Blumen, Kerzen und Eistee hinterliessen die Angehörigen an der Unfallstelle an der Gempenstrasse, wo am Mittwochabend zwei junge Männer ums Leben kamen.

Am Mittwochabend starben auf der Gempenstrasse in Dornach zwei junge Männer, ein dritter überlebte schwer verletzt.

Freunde der Familie des verstorbenen Lenkers sind schon am frühen Vormittag an der Unfallstelle an der Gempenstrasse. Es ist eine scharfe Linkskurve, die letzte, bevor man Gempen erreicht. Drei junge Männer im Alter von 22 bis 27 Jahren verunfallten hier in einem BMW-Sportcoupé am Mittwochabend kurz nach 21.20 Uhr, Lenker und Beifahrer starben noch auf der Unfallstelle, der dritte Insasse auf der Rückbank überlebte.