Ex-Bachelorette Zaklina Bäbler will Mütter vom Stillen überzeugen

Zaklina: «Stillen ist kein Hobby»

«Nicht zu stillen, ist nicht das Ende der Welt»

Die Vorteile von Muttermilch gegenüber künstlicher Säuglingsnahrung überwiegen deutlich, so weit ist man sich in Fachkreisen einig. «Im Vergleich zur Pulvermilch ist Muttermilch eine lebendige Flüssigkeit. Vom Kolostrum, der ersten Milch nach der Geburt, bis hin zur reifen Muttermilch, passt sie sich immer an die Bedürfnisse des Babys und seine Entwicklungsphasen an und unterstützt diese optimal», so Nadine Ehrhardt, Stillspezialistin beim Medizintechnik-Unternehmen Medela und Hebamme mit 20 Jahren Berufserfahrung. In einer Stillbeziehung könne es immer wieder zu Herausforderungen kommen. «Durch eine gute Beratung kann die Mutter selbstbestimmt entscheiden, wie und womit sie ihr Baby ernähren möchte», so Erhardt.