In der Nacht auf Mittwoch : Stiller-Has-Sänger Endo Anaconda im Alter von 66 Jahren gestorben

Eine der markantesten Stimmen der Schweiz ist verstummt: Der Berner Musiker Endo Anaconda, Gründer und Sänger von Stiller Has, ist mit 66 Jahren gestorben.

Der in Burgdorf geborene Andreas Flückiger alias Endo Anaconda wurde mit der Combo Stiller Has berühmt. Über drei Jahrzehnte lang – zuerst mit Mitgründer Balts Nill, später mit einer grösseren Band – prägte er mit seiner voluminösen Stimme und witzigen, unerwarteten Texten die Schweizer Musikszene. Anaconda konnte in seinen Texten politisch relevant, aber genauso gefühlvoll-sensibel sein. Stilistisch pendelte er zwischen Mundartrock, Blues und sogar Jazz, seine Bühnenpräsenz erreichten wohl nur ganz wenige andere Schweizer Musiker.

Anaconda, Sohn eines Schweizers und einer Österreicherin, wuchs nach dem Tod seines Vaters in Klagenfurt und Wien auf, wo er eine Lehre als Siebdrucker absolvierte. In den 80er-Jahren kam er in die Schweiz zurück und spielte zunächst in diversen Berner Formationen, bevor er 1989 Stiller Has gründete. Insgesamt veröffentlichte die Band elf Studio- und drei Live-Alben.