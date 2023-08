Stiller Luxus boomt – auch «um der Realität zu entfliehen»

Besonders in der Tech-Branche sind Labels, die sich dem stillen Luxus verschrieben haben, beliebt – so auch bei Mark Zuckerberg. (Archivbild)

Flucht vor der Realität

Der Wunsch nach hochpreisigem Luxus wird durch die aktuellen Ereignisse in der Welt verstärkt: Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die steigenden Zinsen und das Bankenbeben in der Schweiz verursachen Unsicherheit. «Luxusmarken stehen für sichere Werte und geben einem gleichzeitig die Möglichkeit, der Realität zu entfliehen», sagt Lucia Malär, Markenforscherin und Dozentin an der Universität Bern.