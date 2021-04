Gegner der Corona-Massnahmen : «Stiller Protest» ist ein Familienbetrieb aus dem Tösstal

Die «Weltwoche» wollte wissen, wer hinter den Protesten gegen die Corona-Massnahmen in der Schweiz steht. Sie traf laut ihren Angaben keine fanatischen Verschwörungstheoretiker, sondern eine «ganz normale dreiköpfige Familie» aus dem Tösstal.

1 / 1 Rund 6000 Personen demonstrieren am 20. März 2021 in Liestal BL gegen die Corona-Massnahmen des Bundes. Aufgerufen hatte der Verein «Stiller Protest». 20 Minuten

Darum gehts Wie die «Weltwoche» schreibt, steht hinter der Bewegung «Stiller Protest» eine dreiköpfige Familie aus dem Zürcher Oberland.

Diese habe den Verein, der Demos gegen die Corona-Massnahmen organisiert, aus Zweifel an den Verordnungen des Bundes gegründet.

Man wolle mit legalen Mitteln gegen die Massnahmen vorgehen.

Liestal, Altdorf oder Zürich: Die Organisation «Stiller Protest» steht hinter zahlreichen Aktionen und Kundgebungen, bei denen teils Tausende Menschen gegen die bundesrätlich verordneten Corona-Massnahmen demonstrierten. Dahinter würden viele Medienleute und Massnahmen-Befürworter «Flacherdler», «rechtsextreme Gesetzesbrecher» oder «verschwörerische Wutbürger» vermuten, heisst es im Artikel.

Doch der Autor recherchierte – und traf laut eigenen Angaben im Zürcher Oberland eine dreiköpfige Familie, die für ihn offenbar nicht in dieses Raster passt. Hinter «Stiller Protest» stünden Simone (37) und Martin Ehrismann (39) sowie deren Tochter Alina, die dort in einem Einfamilienhaus zusammen leben – und dasselbe Ziel verfolgen. «Im Klartext: Die ominöse Organisation, die in den letzten Monaten Tausende Menschen auf die Strasse gelockt hat, ist ein Familienbetrieb», heisst es im Artikel.

Jobverlust und Probleme in der Schule

Die Familie habe es nicht immer leicht gehabt, aber die Mitglieder hätten immer ihren eigenen Weg verfolgt. Nach dem ersten Shutdown seien ihnen auch angesichts widersprüchlicher Anordnungen der Behörden Zweifel gekommen, und sie hätten sich gefragt, warum etwa die Massnahmen aufrechterhalten worden seien, nachdem die Welle abgeflacht war oder warum die Kinder zuhause «eingesperrt» würden, obwohl sie gar nicht gefährdet seien. Als Simone wegen der Massnahmen am Arbeitsplatz aufbegehrt habe, sei sie entlassen worden. Auch Tochter Alina soll wegen ihrer Haltung in der Schule Probleme bekommen haben, obwohl sie ein ärztliches Attest vorweisen konnte, das sie vom Maskentragen befreite: Sie habe den Unterricht isoliert in einem Plexiglasverschlag absolvieren müssen.

Vor diesem Hintergrund habe Martin Ehrismann am 24. Oktober 2020 unter dem Titel «Stiller Protest» einen ersten Aufruf auf Telegram gestartet, eine Woche später sei es zur ersten Demo in Zürich gekommen. Dann sei Martin die Idee gekommen, die Massnahmen «streng legal ad absurdum zu führen»: So kam es, das sich Teilnehmer der Aktionen ganz in Weiss kleideten und je nach Aktion mit Hilfe von Metermassen peinlich genau auf die Abstände untereinander achteten. Immer mehr Leute hätten sich den Demos angeschlossen, wenn eine verboten wurde, sei sie auch abgesagt worden. In Chur etwa seien am 6. März 4600 Aktivisten gezählt worden, in Liestal gar über 8600.

«Strikt an Gesetze halten»

Mittlerweile könnten Ehrismanns in ihrem Verein auf Dutzende Helfer zählen, die Leitung hätten sie aber nie abgegeben. Die Familie «schufte von früh bis spät», um für ihr Anliegen zu kämpfen. «Wir machen weiter», wird Simone Ehrismann zitiert. Man wolle sich aber strikt an die Gesetze halten, das sei schon immer zentral gewesen. Sie würden auch explizit dazu aufrufen, auf unbewilligte Aktivitäten zu verzichten. Das habe der Familie neben bösartiger Post auch Kritik aus den eigenen Reihen eingetragen. Dabei, so heisst es im Bericht abschliessend, habe die Familie nie Aufmerksamkeit gesucht, sondern sie nur «dem eigenen Gewissen gefolgt» und habe versucht, «das Richtige zu tun».

