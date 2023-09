Prinzessin Leonor: So taff meistert sie ihre Militärausbildung

1 / 9 Während drei Jahren lässt sich Prinzessin Leonor von Spanien militärisch ausbilden. Spanish Royal Household via Getty Images Einen ersten Teil hat sie bereits gemeistert: Als Kadettin darf sie künftig während Zeremonien offiziell den Offizierssäbel bei sich tragen. Spanish Royal Household via Getty Images Während der letzten vier Wochen gab es für die 17-Jährige keine royale Extrabehandlung. Spanish Royal Household via Getty Images

Darum gehts Prinzessin Leonor hat den ersten Teil ihrer militärischen Ausbildung geschafft. Borbón Ortiz, wie die Thronfolgerin beim Militär schlicht heisst, wurde der Offizierssäbel verliehen.

In den letzten vier Wochen musste sie in Vollmontur schwimmen, durch den Dreck kriechen und ihr Können beim Schiessen unter Beweis stellen.

Auf die spanische Thronfolgerin warten insgesamt drei Jahre Militärakademie.

Viele mögen sich das Prinzessinnen-Dasein im prunkvollen Schloss, mit schönen Kleidern und feinstem Essen vorstellen. Doch die Realität sieht ganz anders aus – zumindest für Leonor von Spanien. Die 17-Jährige hat sich vor rund einem Monat dazu entschieden, in die Fussstapfen ihres Vaters, König Felipe VI. (55), und Grossvaters, Juan Carlos (85), zu treten und eine militärische Ausbildung zu absolvieren. Wohl nicht zuletzt, weil sie in der spanischen Thronfolge an erster Stelle steht – und sie deshalb eines Tages die Streitkräfte kommandieren wird.

Mittlerweile hat sie die ersten vier Wochen in der Militärakademie von Saragossa überstanden und konnte einen ersten Erfolg verbuchen: Feierlich überreichten Kadettinnen und Kadetten aus dem zweiten Jahr den Jüngsten während einer Zeremonie offiziell den Offizierssäbel. Der Empfang des Säbels soll die Werte Patriotismus, Ehre, Loyalität und Verpflichtung, die als Grundlage der Ausbildung gelten, symbolisieren. Damit darf Leonor künftig den Offizierssäbel bei Feierlichkeiten tragen. Mama Letizia (51) und Papa Felipe (55) konnten bei der Zeremonie nicht anwesend sein, doch das Königshaus veröffentlichte zu Leonors Ehren einige Eindrücke ihrer Militärausbildung.

Auf den Schnappschüssen ist eine Prinzessin zu sehen, die sich wohl für nichts zu schade ist. Ob kilometerlange Märsche, mit Schlamm beschmiertem Gesicht in Tarnkleidung, unter Stacheldraht kriechend oder in voller Montur schwimmend – dem königlichen Nachwuchs wird nichts geschenkt. Auch die Schiessübungen mit einem 3,3 Kilogramm schweren HK-Sturmgewehr macht sie mit. Ganze drei Jahre wird die Ausbildung an der Akademie dauern, dabei wird sie im nächsten Jahr zur Marine gehen und im Anschluss ein weiteres Jahr bei der Luftwaffe besuchen.

Prinzessin Leonor will keinen Lohn für ihre Militärausbildung

Wie «Heraldo.es» schreibt, teilt die Kronprinzessin ihre Unterkunft mit bis zu zwölf anderen Studentinnen und Studenten. Ausserdem hat sie Anspruch auf ein Gehalt von 417 Euro. Der Palast meldete allerdings, dass sie darauf verzichten wird. Ähnlich wie ein Internat folgt die Militärakademie unter der Woche einem strikten Zeitplan, aber Leonor kann an den Wochenenden nach Hause gehen, wenn sie nicht an Manövern teilnimmt.

Neuer Lebensabschnitt nach der Matura

Prinzessin Leonor absolvierte im Mai das International Baccalaureate – in der Schweiz mit Matura gleichgestellt – am UWC Atlantic College in der walisischen Grafschaft Vale of Glamorgan. Die Schule wird wegen ihres fortschrittlichen Bildungskonzepts und der malerischen Burgkulisse oft als «Hippie-Hogwarts» bezeichnet.

Die Prinzessin, die in wenigen Tagen 18 Jahre alt wird, verriet bei der Preisverleihung der Stiftung Princesa de Girona am 5. Juli in Girona, Katalonien, dass sie sich darauf freut, bald Kadettin zu sein. Sie sagte: «Ich habe gerade die Highschool abgeschlossen und beginne nun eine neue Etappe mit einer militärischen Ausbildung. Ich bin glücklich, weil ich weiss, wie sehr die Spanier unsere Streitkräfte schätzen. Es ist ein wichtiger Moment in meinem Leben, und ich bin sehr aufgeregt und entschlossen, weiterzulernen und mein Bestes zu geben.» Zur Freude des Publikums sagte Leonor das auf Spanisch, Katalanisch und Englisch.