Gaming-Challenge: Stimm jetzt ab für die besten «Minecraft»-Schiffsbauten 

Schiff in der Flaschenpost von TheTofu12345 (1/3).

«Minecraft» ist das Kreativ-Spiel schlechthin. So ziemlich alles kann im Game mit Blöcken gebaut werden, die Grenzen sind nur die eigene Vorstellungskraft. In der Fisherman’s Friend Gaming-Challenge sollten Schweizer Gamer und Gamerinnen auf kreative Weise das Schiff des Logos (den Trawler) in ihrer eigenen Interpretation nachbauen.